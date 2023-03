Bay Scholz ne olacak bu dönerin hali

Almanya'dayaşanan yüksek enflasyon ülkede en sevilen ve en çok tüketilen fast food yiyeceği olan dönerin fiyatında rekor artışa yol açtı. Döner fiyatında yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar hükümeti soru yağmuruna tuttu. Sosyal medya hesaplarına gelen ısrarcı sorular nedeniyle hükümet açıklama yapmak zorunda kaldı. Hükümet, fiyatın artan maliyetler nedeniyle yükseldiğine dikkat çekti.Federalİstatistik Dairesi'nin verilerine göre gıda ürünlerinin arttığına işaret edilen açıklamada, "Sadece et, kullanılan malzeme ve personel giderleri değil, kiralar da arttı. Enerji fiyatlarının da yükselmesiyle maliyetler arttı" denildi. Hükümet, "Peki buna karşı siz ne yapıyorsunuz?" sorusuna, "Enerji tavan fiyatıyla destek vermeye çalışıyoruz. Buna dönerciler de dahil" dedi.Aynızamanda hükümet, döner fiyatının bu önlemlerle birlikte düşüp düşmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirterek, vatandaşların yükünün hafifletilmeye çalışılacağını bildirdi. Vatandaşlar, "Döner fiyatını lütfen 5 euro'ya düşürün, "Olaf Scholz, dönere 8 euro ödüyorum. Lütfen fiyatları düşürün. Sadece döneri değil ailemin masraflarını karşılayamıyorum" gibi mesajlarla döner fiyatının düşürülmesini istedi.sosyal medya kullanıcıları ise "Bay Scholz lütfen döner fiyatını düşürün. Dönere 9 euro ödüyorum", "Valla bu döner benim kiramdan daha pahalı", "Döneri 2 euroya düşürün" gibi mesajlar yazarak, hükümetin döner fiyatına müdahale etmesini istedi. Korona pandemisi öncesinde 3 euro ile 5 euro arasında satılan dönerin fiyatı 10 euroya dayanmış durumda.SABAH muhabiri, Hof'ta dükkan işleten usta dönerci Mustafa Saraydaroğlu'na, "Dönere niye sürekli zam yapıyorsunuz diye sordu. İşte cevap: Enerji ve mamül fiyatları sürekli artıyor. Zam kaçınılmazAlman hükümetini döner fiyatı konusunda soru yağmuruna tutması üzerine dönercilerden de açıklama geldi. Dönerciler artan enerji maliyetlerinin yanı sıra, personel giderlerinin de arttığına dikkat çekerek, "Aynı zamanda dönerin maliyeti, et fiyatlarının ve dönerde kullanılan malzemelerin de artması nedeniyle fiyatlar yükseliyor" dedi.fiyatlarının sürekli artması nedeniyle vatandaşlardan tepki geldiğini, ancak durumu izah ettiklerini belirten dönerciler, "Koşullar çok değişti" diye konuştu. SABAH'a konuşan ve Hof kentinde bir döner büfesi işleten Mustafa Saraydaroğlu, "Et ve işçi maliyetleri döner fiyatlarını artırıyor" dedi.