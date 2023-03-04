Teröristin babası nihayet tutuklandı

Oğlunun gerçekleştirdiği terör saldırısından sonra kurban ailelerini taciz eden ve hakaretler savuran Hans Gerd Rathjen, cezasını çekecek. Rathjen, terör saldırısında hayatını kaybeden Ferhat Unvar'ın annesi Serpil Unvar'ı rahatsız ettiği için uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Ancak teröristin babası uzaklaştırma kararını tam 6 kez ihlal etti ve rahatsız etmeyi sürdürdü.DAHA önce kurbanlar anısına düzenlenen törene katılanları "vahşi yabancılar" olarak nitelendirdiği için 4 bin 200 euro para cezasına mahkum edilen Rathjen, bu cezayı ödemedi. Kararlara uymayan Rathjen'in 70 gün hapis yatacağı açıklandı. Serpil Unvar, "İyi bir haber. O tüm mahalle için bir tehdit" dedi.