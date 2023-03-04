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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Teröristin babası nihayet tutuklandı

Fatih YILMAZ
Teröristin babası nihayet tutuklandı

Hanau teröristi Tobias Rathjen’in babası Hans Gerd Rathjen tutuklandı. Rathjen, uzaklaştırma kararına uymamaktan ve 4 bin 200 euro cezayı ödememekten dolayı 70 gün hapis yatacak

Oğlunun gerçekleştirdiği terör saldırısından sonra kurban ailelerini taciz eden ve hakaretler savuran Hans Gerd Rathjen, cezasını çekecek. Rathjen, terör saldırısında hayatını kaybeden Ferhat Unvar'ın annesi Serpil Unvar'ı rahatsız ettiği için uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı. Ancak teröristin babası uzaklaştırma kararını tam 6 kez ihlal etti ve rahatsız etmeyi sürdürdü.

"HERKES İÇİN TEHDİT"
DAHA önce kurbanlar anısına düzenlenen törene katılanları "vahşi yabancılar" olarak nitelendirdiği için 4 bin 200 euro para cezasına mahkum edilen Rathjen, bu cezayı ödemedi. Kararlara uymayan Rathjen'in 70 gün hapis yatacağı açıklandı. Serpil Unvar, "İyi bir haber. O tüm mahalle için bir tehdit" dedi.
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Teröristin babası nihayet tutuklandı
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