Depremzedeler için saygı duruşu

Hannover kentinde önceki gün, depremde hayatını kaybedenleri anmak ve depremden etkilenenlerle dayanışma sergilemek için tören düzenlendi. Eyalet Başbakanı Stephan Weil tarafından organize edilen törene Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, farklı dinlerden din adamları ile binlerce insan katıldı. Başbakan Weil, "Sizin acınız bizim acımız. Acıları paylaşmak ve birbirimize destek olmak iyidir. Bugün bunun için bir araya gelen herkese çok teşekkürler" dedi. Başkonsolos Kaya, "Yaralarımızı iyileştireceğiz" dedi. Belit Onay ise "Acılar paylaştıkça azalır" diye konuştu.