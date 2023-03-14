UİD, 500 TIR yardım gönderdi

'TürkiyeTek Yürek' sloganıyla depremzedeler yararına Lampertheim'da program düzenlendi. Programda konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD olarak deprem bölgesine 500 TIR ve 2 tren dolusu yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi. Kuş, Alman toplumunun da acıyı paylaştığını belirtti.Konuşmasında 14 Mayıs'taki seçimlere de değinen Kuş, bu seçimin gelecek yüzyılın belirleyicisi olacağını kaydetti. Kuş, şunları söyledi: "Sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, geleceğimizi seçeceğiz. Bunun için Avrupalı Türkler olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor."