UİD, 500 TIR yardım gönderdi

ACIYI PAYLAŞIYORUZ
'Türkiye
Tek Yürek' sloganıyla depremzedeler yararına Lampertheim'da program düzenlendi. Programda konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD olarak deprem bölgesine 500 TIR ve 2 tren dolusu yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi. Kuş, Alman toplumunun da acıyı paylaştığını belirtti.
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM
Konuşmasında 14 Mayıs'taki seçimlere de değinen Kuş, bu seçimin gelecek yüzyılın belirleyicisi olacağını kaydetti. Kuş, şunları söyledi: "Sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, geleceğimizi seçeceğiz. Bunun için Avrupalı Türkler olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor."