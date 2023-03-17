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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Tüm birikimi enkaza döndü

Tüm birikimi enkaza döndü

Yıllarca Almanya’da birikim yaptı, 5 daire ve 1 dükkân sahibi oldu. Depremde tüm birikimi yok olan Şenay Kundak, enkaz başında altın ve parası olan çantayı arıyor

DÖRT GÜNDÜR NÖBETTE
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, en büyük yıkımı Hatay'da oluşturdu. Antakya'nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak'ın yıllarca Almanya'da çalışarak aldığı 5 daire ve 1 dükkânı da enkaza dönüştü. Kundak ve ailesi, depremden sağ olarak kurtuldu. Enkaz kaldırma çalışması başlayınca Kundak, altın ve parasını bulabilme umuduyla nöbet tutmaya başladı.

BOLU'YA YERLEŞTİLER
AKEVLER Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşadıklarını ifade eden Kundak, "Deprem anında iki kat aşağı indik. Altımızdaki katlarda yaşayan herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim kat da çökmeye devam etseydi ölürdük. Depremden sonra Bolu'da yaşayan kızımın yanına gittik. Enkaz arasında yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyam ve param var. O çantayı arıyoruz" dedi. HATAY
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Tüm birikimi enkaza döndü
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