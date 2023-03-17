Tüm birikimi enkaza döndü

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, en büyük yıkımı Hatay'da oluşturdu. Antakya'nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak'ın yıllarca Almanya'da çalışarak aldığı 5 daire ve 1 dükkânı da enkaza dönüştü. Kundak ve ailesi, depremden sağ olarak kurtuldu. Enkaz kaldırma çalışması başlayınca Kundak, altın ve parasını bulabilme umuduyla nöbet tutmaya başladı.AKEVLER Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşadıklarını ifade eden Kundak, "Deprem anında iki kat aşağı indik. Altımızdaki katlarda yaşayan herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim kat da çökmeye devam etseydi ölürdük. Depremden sonra Bolu'da yaşayan kızımın yanına gittik. Enkaz arasında yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyam ve param var. O çantayı arıyoruz" dedi. HATAY