Başbakanlıkta şükür namazı

İskoçya'da önceki gün parlamentoda yapılan seçimle yeni başbakan seçilen Hamza Yusuf, Başbakan unvanını aldıktan sonra resmi konut Bute House'a geçti. İlk gününde ailesi ile konutta iftar sofrasına oturan Yusuf, iftar sonrası akşam namazı kıldırdı. O ana ilişkin fotoğrafı da Twitter hesabından paylaştı. Yusuf, konutta şükür namazı da kıldı.Yusufpaylaşımının altına, "Ailem ve ben bugün parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra âdet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" notunu düştü. Yusuf, dün İskoçya Parlamentosu'nda yemin etti ve ülkenin ilk Müslüman ve en genç başbakanı unvanını elde etti.Birleşik Krallık sınırları içerisindeki İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf'un ilk icraatlarında biri bağımsızlık talebi olacak. Yusuf, referanduma gidebilmek için Londra'daki merkezi hükümetin onayını almak zorunda. Yusuf, Londra'nın referandum için onayını 'hemen' isteyeceğine söz verdi. Londra ise bağımsızlığı kesinlikle reddediyor.