Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oy kullanma çağrısı: Sizlere olan inancım tam

Yurtdışında27 Nisan günü başlayacak olan seçim öncesi AK Parti teşkilatları çalışmaya hız verdi. AK Parti, yüzde 60'ın üstünde oy aldığı yurtdışı seçmenler için seferber oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizin geleceğine yönelik desteği vermeye devam edeceğinize inancım tamdır" ifadesinin yer aldığı mektup ile kapı kapı dolaşılıp oy kullanma çağrısı yapılıyor.Erdoğan'ın2023 seçimlerinin önemine dikkat çektiği mektuptaki ifadeleri AK Parti gönüllüleri tarafından seçmene anlatılıyor. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin sandıklara gidip oy kullanmasını sağlamak için adeta seferberlik ilan edilirken, seçmenden adres beyanında bulunmak için konsolosluklara başvurmaları isteniyor. Türk vatandaşlarının çok olduğu şehirlerde, işlek caddelere stantlar da kuruldu.Kurulanstantlarda vatandaşlar bilgilendirip Yurtdışı Seçmen Sorgulaması yapılıyor. Bazı noktalardan, hafta sonu da açık olan konsoloslukların olduğu şehirlere araçlar kaldırılıyor. Derneklerde seçime ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu seçimin diğerlerinden farkı anlatılıp, bir önceki seçimde katılım oranının yüzde 50 civarında olduğu hatırlatılıyor.