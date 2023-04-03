Depremi izlerken ağladım

Nürnberg Eyüp Sultan Camii'nin iftar davetine Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in (CSU) yanı sıra eski başbakanlardan Dr. Günther Becktein, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Eyalet Milletvekilleri Arif Taşdelen (SPD) ve Jochen Kohler (CSU), Türk sivil toplum kuruluşlarının ve dini cemaatlerin temsilcileri katıldı.İftarda bir konuşma yapan Başbakan Söder, "Televizyonda deprem görüntülerini takip ederken gözyaşlarımı tutamadım. İnsanlar, tüm birikimlerini yaşanan iki depremle bir anda kaybetti. Sizin acınız bizim acımız. Sizin yaranız bizim yaramız. Dostluk ve kardeşlik her şey düzgün giderken değil, insan sıkıntı yaşarken belli olur. Zor günlerde sizlerle birlikte olmaya, birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz" dedi.Almanve göçmenler arasında bundan 20 yıl öncesine kadar farklılıkların olduğuna dikkat çeken Söder, "Ancak burada doğan yeni nesil, iki kültür, iki dil ve iki tarihle büyüdüğü için bir adım önden gidiyor. Bavyera, sizler olmadan belki de şimdi tamamen fakir ve başarısız olurdu. Onun için kalpten, emekleriniz için, ödediğiniz vergiler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili de konuşan Söder, "Bir başbakan olarak buradayım ve sizlere söz veriyorum. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, kazanan yine insanlık ve kardeşlik olacak. Asırlardır devam etmekte olan işbirliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi seçimlerden sonra da devam ettireceğiz. Dostluk ve kardeşliğimizi kimse bozamaz. Türkiye ve Türkler dostumuz ve bu böyle kalacak" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, Bavyera eski Başbakanı Günther Beckstein da kısa bir konuşma yaptı. Beckstein, "50 defa Türkiye'ye gitmiş birisi olarak Nürnberg-Antalya, Schwabach-Kemer gibi kardeş şehir ilişkilerinin iki ülke ve toplum arasında kaynaşmaya katkı sağladığını, Nürnberg DİTİB Eyüp Sultan Camii'nin de bunun lokomotifi olduğunu söyleyebilirim" dedi.Nürnberg Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Hasan Aslan, caminin Ramazan ayı faaliyetleri ve yardım kampanyaları hakkında Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'e bilgi verdi. Aslan, "Depremden hemen sonra Nürnberg ve çevresinden toplanan 80 ton yardım TIR'lar ve THY sayesinde bölgeye ulaştırıldı. Bu konuda maddi ve manevi destek sağlayan Bavyera Eyalet Hükümeti ile Nürnberg Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.