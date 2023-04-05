Seni özleyeceğiz güler yüzlü insan

Yaklaşık yedi yıldır SABAH Avrupa'ya yön veren SABAH Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fikirleri ile SABAH Avrupa'nın yayıncılığına dinamizm getiren Arslan'ın ani ölümünün şokunu SABAH Avrupa ekibi olarak henüz atlatamadık. 2009'DA SABAH'a başladığında arayıp, "Haberleri nasıl daha iyi kullanabiliriz?" diye sorup İstanbul'a davet etmişti. SABAH Avrupa'nın en iyi şekilde hazırlanabilmesi için kafa yorardık. Güler yüzlü bir insandı. Onu çok özleyeceğim. (İsmail EREL) YEDİ yıl önce heyecanına tanık olduğumda, 'Güzel işler yapacağız' dediğim iyi yürekli abimi kaybettik. Yılların tecrübesi, 'Bulamıyoruz' dediğimde hep zorlaması, SABAH Avrupa'yı daha etkili bir gazete haline getirdi. Mekânın cennet olsun inşallah. (Cemil ALBAY)ŞABAN Bey, beni kızı gibi severdi. Hep özlediğim bir insan olarak kalacak. Mekanın cennet olsun abi. (Sümeyye YAĞCI)Samimi bir insandı. Bizim için Şaban Bey değil, ağabeydi. Unutmayacağız. (Zeynel ARSLAN)Ansızın bizi arayıp sorardı. Acı bir sürprizle hayata gözlerini yumup bizi hüzne boğdu. (Fatih ÖZYAR)Şaban abi, hani Köln'e gelecektin ve seni gezdirecektim. Hepimizin başı sağolsun. (İbrahim TAŞ)Çok erken aramızdan ayrıldı. 'Mustim' deyişini unutmayacağım. Başımız sağolsun. (Mustafa AKBABA)Şaban abi haberlerimizi çarpıcı başlıklarla süslerdi. Habercilik heyecanı hep diriydi. (Fatih YILMAZ)Şaban müdürümüzle tanışmamış olsam da kalbi bizlerleydi. Başımız sağolsun. (Hüseyin ERDEM)Sevgili Şaban abi, çok pozitif bir insandın. Allah rahmeti ile muamele eylesin. (Çağlayan AKTÜRK)Şaban abi, gittin diye vazgeçilmedin. Kalbimizdesin. Allah mekânını cennet eylesin. (İsa DEVEÇEKEN)Acı kaybımız, çok üzüldük, mekânın cennet olsun inşallah. (İkbal ÖZAKINCI)