PKK’lılara geçit AK Parti’ye engel

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Adalet Bakanı Marco Buschmann, Türkiye'deki genel seçimlere bir ay kala AK Parti'yi engellemek üzere harekete geçti. Şimdiye kadar PKK'lıların veya CHP'lilerin her türlü etkinliğine geçit veren Almanya, yurtdışında oy kullanma işlemi başlamadan önce AK Parti'yi ve AK Partili siyasileri engellemekte kararlı.AK Parti'nin düzenlemek istediği seçim etkinliklerine çeşitli bahanelerle olumsuz yanıt verilen, salon tahsis edilmeyen Almanya'da, CHP ve PKK'nın etkinliklerine ses çıkaran yok. Şimdi bu adaletsizliğe, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da dahil oldu. Adalet Bakanı Buschmann hem İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD), hem de Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a birer mektup yazdı.Buschmann mektubunda, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın taraftarları önümüzdeki haftalarda Almanya'da da güçlü bir seçim kampanyası yürütecekler" dedi. Bazı Türk siyasilerin etkinliklerde "siyasi rakiplerine karşı bilinçli olarak aşağılayıcı dil kullandığını" ileri süren Buschmann, "Böylece açık şekilde fikir özgürlüğünün sınırlarını aşıyorlar. Bakan olarak bu konuda hassasiyet göstermem çok önemli" dedi.Bakan Buschmann, "Konuya olan hassasiyeti gündemde tutup, önlem almanın aciliyet bilincini keskinleştirmek gerekir" diye konuştu. Yabancı siyasilerin seçim kampanyası düzenleyememe yasağının kararlı şekilde uygulanmasını isteyen Buschmann, "Bunu aynı zamanda çok açık bir şekilde Türkiye'ye iletmemiz gerekir. Ayrıca eyaletlerde bu tür etkinliklerden sorumlu daireleri de hassaslaştırmamız gerekiyor" dedi.ALMANYA, ülkede özellikle AK Partili siyasilerin seçim kampanyası düzenlemesini engellemek için 2017 yılında bir yasa değişikliğine gitti. Buna göre Almanya'da yaşayan başka ülke vatandaşlarına dönük seçim kampanyaları, seçimden üç ay önce yapılamayacak. Almanya'nın özellikle PKK'lıların ve CHP'lilerin etkinliklerine ses çıkarmayıp engellememesi, ülkede yaşayan Türkler arasında hoşnutsuzluğa neden oluyor.