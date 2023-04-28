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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Almanya’dan skandal karar

Almanya’dan skandal karar

Seçim öncesi AK Parti’ye her türlü zorluğu çıkaran, muhalefete yasağa rağmen tüm kapıları açan Almanya bu kez, 10 ilde sandık kurulmasına izin vermedi

BİZ DE ONLARI KISITLARIZ
Almanya, misyonların olmadığı noktalarda sandık kurulmasına izin vermedi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen böyle bir karar alınması seçmenleri kızdırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı saçma ve siyasi bulduğunu söyledi. Aynı şeyin vize konusunda da yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız" dedi.

PROTESTO EDİYORUZ
Sandık kurulmasına izin verilmeyen illerden biri olan Kassel'de yaşayan Türkler, "Başkonsolosluğumuz henüz bir binaya sahip değil ama seçim için salon ayarlanmıştı. Sandığın ayağımıza gelmesine sevinmiştik. Almanya'dan izin çıkmaması bizleri üzdü. Şimdi, oy kullanmak için 400 km yol kat etmek zorunda kalacağız. Kararı alanları protesto ediyoruz" şeklinde tepki verdi.
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Almanya’dan skandal karar
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