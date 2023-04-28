Almanya’dan skandal karar

Almanya, misyonların olmadığı noktalarda sandık kurulmasına izin vermedi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen böyle bir karar alınması seçmenleri kızdırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı saçma ve siyasi bulduğunu söyledi. Aynı şeyin vize konusunda da yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Onlar bizi kısıtlarsa biz de onları kısıtlarız" dedi.Sandıkkurulmasına izin verilmeyen illerden biri olan Kassel'de yaşayan Türkler, "Başkonsolosluğumuz henüz bir binaya sahip değil ama seçim için salon ayarlanmıştı. Sandığın ayağımıza gelmesine sevinmiştik. Almanya'dan izin çıkmaması bizleri üzdü. Şimdi, oy kullanmak için 400 km yol kat etmek zorunda kalacağız. Kararı alanları protesto ediyoruz" şeklinde tepki verdi.