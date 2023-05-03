Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışında oy verme işlemleri sürüyor. Seçimin ilk beş günü istatistikleri, seçime olan ilgiyi gözler önüne serdi. Hafta sonu ve 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla pazartesi gününün de tatil olması, seçim merkezleri önünde uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Almanya'da ilk beş günde oy kullanan seçmen sayısı 290 bin 430'a çıktı. Rakam, 2018'de 212 bin 121 olarak açıklanmıştı.Sandıkların açıldığı 09.00'dan kapanış saati olan 21.00'e kadar onbinlerce vatandaş oy kullandı. Şu anda en çok oy kullanılan kent olan Essen'de hafta sonu oy kuyruğu 1.5 kilometreyi buldu. Diğer kentlerde de seçmenler yüzlerce metrelik oy kuyruğunda saatlerce bekledi. Evleri konsolosluk ve oluşturulan seçim merkezlerine uzak olan, yaşlı ve engelliler, gönüllüler tarafından otobüs ve minibüslerle sandığa taşındı.Almanya'nınyanı sıra Hollanda, Avusturya ve Fransa'da da seçmenler oylarını kullanabilmek için akın akın sandığa gitti. Hollanda'da oy verme işleminin ilk gününde 20 bin 99 kişi oy kullandı. Bu sayının 2018'de 12 bin civarında olduğu kaydedildi. Sandığa koşanlar, "Bu seçimde katılım oranının patlama yapacağı ve 2018 seçimindeki yüzde 50 oranını aşacağını şimdiden görmek mümkün" diye görüş belirtti.Sandıklarınkurulduğu bölgeleri ziyaret eden Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, "Sandıklara gösterilen ilgiden dolayı mutluyum. Sahada 30 bin gönüllümüzle yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bütün teşkilatlarımız gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Avrupa'da güzel sonuç alacağımıza inanıyorum. Oy hakkı olan vatandaşlarımız mutlaka sandık başına gitmeli ve hakkını kullanmalı" dedi. AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanvekili Bülent Bilgi de yüksek katılımın sevindirdiğini söyledi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Hannover Fuar Merkezi'nde kurulan seçim alanını ziyaret etti. Seçmenlerle konuşan Sırakaya, Nürnberg Belediyesi'nin çifte standardına tepki gösterdi. Sırakaya, "Nürnberg Belediyesi, izin verdiği AK Parti'nin seçim afişlerini baskılara boyun eğip söktürdü. Ancak aynı belediye terör ile arasına mesafe koyamayan HDP'nin güdümündeki Yeşil Sol Parti'nin afişlerine ses çıkarmıyor. Alışık olduğumuz çifte standart" dedi.İbrahim TAŞ-Fatih YILMAZ-Tevfik KARA-Fatih ÖZYAR-Kadir İNCE-Mehmet UZUN- Selahattin DUYGU-Çağlayan AKTÜRK