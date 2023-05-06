Üçüzlerin ilk oy heyecanı

Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda oy kullanan üçüzler Emirhan, Bedirhan ve Batuhan Alaftekin, "Almanya'da doğup büyüsek de anavatanımız Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan seçimde oylarımızı kullandık. Heyecandan sabahı zor ettik. Ülkemizin 20 yılda kat ettiği mesafe Almanya'da yaşayan Türk gençleri olarak bizleri gururlandırıyor" dedi.Üçüzler, kendileri gibi genç seçmenlere mutlaka sandığa gidip oy vermeleri çağrısında bulundu. Üçüzlerin annesi Emine Alaftekin ise "Beş erkek çocuğum var ve hepsini Türkiye ve vatan sevgisi ile büyüttüm. Günlerdir oy kullanacakları anın gelmesi için sabırsızlanıyorlardı" dedi.