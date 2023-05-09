Oyuncaklarını satıp depremzede kardeşlerine destek oldular

DİTİB Duisburg Merkez Camisi'nin Kur'an-ı Kerim kursuna devam eden 5 ila 12 yaş arasındaki 650 öğrenci, kendi oyuncaklarını satarak, elde ettikleri geliri depremzede kardeşlerine gönderdi. Çocukların standı yoğun ilgi gördü. Cami derneği başkanı Yusuf Aydın, "Özellikle yardımlaşma duygusunu aşılamak, kullanmadıkları oyuncaklarını değerlendirmek, duygu ve yeteneklerini arttırmak amacıyla söz konusu etkinlik düzenlendi. Çocuklar kendi oyuncaklarını satarak depremzede kardeşlerine destek oldu. Bizleri duygulandırdılar" dedi. Dokuz yaşındaki Eren Selvi, "Depremden dolayı evlerini kaybeden kardeşlerimize destek olmak istedik" diye konuştu. Dernek yönetimi çocuklara anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.