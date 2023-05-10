Türk öğrencilere Neo-Nazi saldırısı

Almanya'nınBrandenburg Eyaleti'ne bağlı Heidesee kasabasına okul kampı kapsamında giden ve aralarında çok sayıda Türk ve Müslüman'ın da bulunduğu 15 ila 16 yaşlarındaki öğrenciler, ırkçı saldırıya uğradı. Matematik kampında olan 10. sınıf öğrencilerine, çoğu maskeli ve sarhoş 28 Neo-Nazi saldırdı. Hakarete uğrayan, tehdit edilen çocuklar, gece yarısı saat 03.00'te kampı terk etmek zorunda kaldı.Öğrencilerininyüzde 80'ini göçmenlerin oluşturduğu okulun matematik kampına katılan gençler, yaşadıkları dehşet dolu anları korku içinde anlattı. Ali ve Kaan gibi Türk çocuklarının da yer aldığı grubun başörtülü öğrencisi Jamila Rafe, "Saat 24.00 gibi uyuduğumuz ve kapının açık olduğu saatte bir grup geldi. Önce Müslüman olup olmadığımızı sordu. Ardından hakaretler yağdırdı" diye konuştu.Büyükkorku yaşayan çocuklar, durumu hemen öğretmenlerine aktardı. Öğretmenler, saldırganlarla konuştu ancak, kısa süre sonra ırkçı gençler, çocukların penceresi önünden hakaret ve tehditlerini sürdürdü. Saldırıya uğrayan çocuklar, hiçbir şekilde karşılık vermediklerini, amaçlarının sadece sınava hazırlanmak olduğunu söyledi. Polis, 28 saldırganın kimliğini tespit etti. Soruşturma başlatıldı.Irkçılar, gece boyunca kapı ve pencerelere vurarak tehditler savurdu. Büyük şok yaşayan çocuklar, önümüzdeki günlerde yapılacak sınavlarının ertelenmesini talep etti. Berlin Eğitim Senatörü Katharina Günther Wünsch, "Bu tür saldırıları sineye çekmeyeceğim ve çekmemeliyiz. Şimdi yapılması gereken ilk şey öğrencilere yardım etmek" dedi. Irkçı saldırı, okul, siyasiler ve veliler tarafından da kınandı.