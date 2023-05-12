Camide faciayı imam önledi

Almanya'nınDresden kentindeki DİTİB Fatih Camisi'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. Elinde yanıcı madde ile camiye giren 34 yaşındaki saldırgan, caminin kitaplığını ateşe verdi. Akşam namazından sonra meydana gelen saldırıyı, camide bir eşyasını unutup geri dönen imam önledi. Saldırgan ile karşılaşan imam, bir süre boğuştuğu saldırganı elinden kaçırdı ama yangını söndürdü.CAMİ derneği yöneticileri, olay sonrası polise durumu aktardı, güvenlik kamerası görüntülerini gösterdi. İmamın da tarifi üzerine saldırgan kısa süre sonra evinde gözaltına alındı, dün tutuklandı. Cami derneği başkanı Ramazan Yıldırım, "Aynı kişi ramazan ayında camimizde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini ifade etmişti. Durumu polise bildirdik ama sonrasında bilgi alamadık" şeklinde konuştu.YILDIRIM, saldırılardan endişe duyduklarını da söyledi ve "Salı akşamı saat 21:35'te meydana gelen olayda boğuşma sırasında hocamızın üzerine de yanıcı madde dökülmüş. Ateş almayıp hocamızın yaralanmaması büyük tesellimiz" dedi. Polis sözcüsü, saldırganın 18 Nisan'da başka bir camide Kur'an-ı Kerim yaktığını açıkladı. Saldırganın İran asıllı Habib G. olduğu bilgisi de paylaşıldı.DİTİB Fatih Camisi'ne 2016 yılı Eylül ayında ırkçı Nino K. tarafından bombalı saldırı düzenlenmişti. Din görevlisi ve ailesi olaydan şans eseri kurtulmuştu. Saldırgan, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Haziran 2019'da cami bu kez taşlı saldırıya uğramıştı. Şubat 2021'de ise caminin duvarları siyasi sloganlar içeren yazılarla boyanmıştı.