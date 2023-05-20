Erdoğan nefreti okullara indi

İngolstadtkentindeki Christoph Scheiner adlı lisede Sosyal Bilgiler öğretmeni öğrencilerin önüne 'Türkiye'nin politik sistemi' adı altında bir soru koydu. Türkiye siyasi sistemi ile alay edilen soruda, Türkiye alenen aşağılandı. Soruda, ülkeyi yönetenler şemasında her kademeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yazıldı ve "Aşağıdaki şekle bakarak Türkiye'de demokrasi olup olmadığını tartışın" denildi.Şemada, kurumların adı ile de dalga geçildi. Sınavda karşılarında bu soruyu gören Türk öğrenciler şoke oldu. Sorunun seçimin hemen sonrasında yöneltilmesi, 2. tur seçimi etkileme girişimi olarak da algılandı.