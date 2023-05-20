Onlarınki gazetecilik SABAH’ınki ifşa etmek

Sabah'ın FETÖ'cülerle ilgili yayınlarından rahatsız olan Almanya, kendi basınının yaptığı benzer haberciliği araştırmacı gazetecilik olarak basın özgürlüğü kapsamında değerlendirirken, SABAH'ın haberlerini ise "ifşa etmek" ve neredeyse ajanlık faaliyeti olarak görüyor. SABAH'ın araştırmalar yaparak hazırladığı haberlere benzer Almanya'da yüzlerce haber yayınlanırken, hiç sorun yaşanmadı.BU haberlerin ardından tek bir gazetecinin evi basılmadı, böyle bir uygulamaya maruz kalmadı. Hatta Alman basını son olarak Almanya'da hakkında şikayetler olduğu için Türkiye'ye kaçan ünlü aşçı Attila Hildmann'ı bulunca, bunu "büyük bir özel haber başarısı" olarak lanse etti. Hildmann'ı Türkiye'de izini sürüp saklandığı yerde bulan tek bir gazeteci hakkında haliyle hiçbir soruşturma açılmadı.DÜN ise Bild gazetesi, Rheinland Pfalz Eyaleti'nin Kusel kasabasına bağlı Rammelsbach ve St. Julian köylerinde yapılan bir baskının haberini yayınladı. Çok gizli bir operasyon olduğu belirtilen haberle ilgili Bild, iki evin korunduğunu veya dinlendiğini yazdı. Hatta bir evden polis aracına kablo çekildiğini ve muhtemelen evin dinlendiğini yazan gazete, bu evlerin fotoğraflarını yayınladı.