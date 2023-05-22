2. turda katılım rekora ulaştı

Türk vatandaşları sabah erken saatlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrüklerde kurulan sandıklarda oy vermeye başladı. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, dün itibari ile 3 milyon 286 bin 786 kişiyi bulan yurtdışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurtdışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı.Alınan bilgiye göre bu sayı ile yurtdışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldı.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.