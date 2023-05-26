Haberler Avrupa Haberleri Bahçesine 4.5 milyar yaşında göktaşı düştü
Giriş Tarihi: 26.5.2023

Bahçesine 4.5 milyar yaşında göktaşı düştü

Cengiz PARLAYAN
Bahçesine 4.5 milyar yaşında göktaşı düştü

Almanya’da bir ay önce meydana gelen göktaşı yağmurunda Mahmut Şahin’in bahçesine 3.7 kilo göktaşı düştü. 200 bin euro değerindeki taşın 4.5 milyar yıllık olduğu ortaya çıkt

Almanya'nın Schleswig Hollstein Eyaleti'ne bağlı Elmshorn kentinde yaşayan 47 yaşındaki Şahin ailesinin bahçesine 25 Nisan günü düşen göktaşının oldukça eski ve değerli olduğu belirlendi. Taşların çoğu parçalanırken, Şahin'in bahçesine düşen taş zarar görmeyince değeri arttı. Parçalanan taşlardan alınan örnekler, Münster Üniversitesi Planetoloji Enstitüsü'nde incelendi ve göktaşının 4.5 milyar yıl yaşında olduğu tespit edildi. Taş için Şahin ailesine teklif yağmaya başladı. Şahin, bu tekliflerden birinin 200 bin euro olduğunu söyledi ve "Henüz bekletiyorum. Herkesin görebilmesi için müzede de yerini alabilir" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçesine 4.5 milyar yaşında göktaşı düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA