Sandık rekor oyla kapandı

Yurtdışındayaşayan 3 milyon 416 bin 150 seçmenin 1 milyon 889 bin 398'i 2. tur cumhurbaşkanı seçimine rekor katılım sağladı. Cumartesi günü başlayıp çarşamba günü sona eren seçim sonrası oy pusulaları da uçaklarla Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu üyelerince Türkiye'ye gönderildi.AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı M. Fatih Toprak, "Sandığa adeta düğüne gider gibi giden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. UID Genel Başkanı Köksal Kuş, "Engellemelere rağmen katılım rekoru kırdık" diye konuştu. Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ise "Huzurlu seçim oldu" dedi.