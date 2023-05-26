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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Sandık rekor oyla kapandı

İbrahim TAŞ
Sandık rekor oyla kapandı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi rekor katılım ile tamamlandı. Yurtdışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 889 bin 398 oldu. Bu rakam ilk turdaki katılımı geride bıraktı

PUSULALAR GÖNDERİLDİ
Yurtdışında yaşayan 3 milyon 416 bin 150 seçmenin 1 milyon 889 bin 398'i 2. tur cumhurbaşkanı seçimine rekor katılım sağladı. Cumartesi günü başlayıp çarşamba günü sona eren seçim sonrası oy pusulaları da uçaklarla Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu üyelerince Türkiye'ye gönderildi.



DÜĞÜNE GİDER GİBİYDİLER
AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı M. Fatih Toprak, "Sandığa adeta düğüne gider gibi giden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. UID Genel Başkanı Köksal Kuş, "Engellemelere rağmen katılım rekoru kırdık" diye konuştu. Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ise "Huzurlu seçim oldu" dedi.
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Sandık rekor oyla kapandı
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