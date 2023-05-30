Düştükleri durum utanç verici

Başkan Erdoğan, "Alman güvenlik güçlerinin firari bir FETÖ'cünün şikâyeti üzerine Türk gazetecileri gözaltına almasını kabul edilemez buluyoruz" dedi ve yapılanın çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlali olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Her fırsatta Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştükleri durum kendileri adına utanç verici bir durum. Bunlar bundan sonra bizi ziyarete geldiklerinde veya bizimle bir araya geldiklerinde herhangi bir yerde, nasıl kalkacaklar da bize basın özgürlüğüyle ilgili herhangi bir sorumluluk yüklemeye yanaşacaklar. Onlara gereken hesabı orada biz sorarız" şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'de hiçbir gazetecinin özgürlüğünün mesleğini icra ettiği için kısıtlanmadığını da vurguladı.