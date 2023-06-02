‘Tercihe saygı gösterin’

ALMAN Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal Milletvekili Armin Laschet, "Milyonlarca kişi sandığa gitti ve bizi memnun etse de etmese de kararını ortaya koydu. İkinci turda ortaya çıkan bir sonuç var ve bize de bunu kabul etmek düşer" dedi. Laschet, Federal Siyaset Eğitim Merkezi'nin (bpb) düzenlediği Türkiye'deki seçim sonuçları ve Türk-Alman ilişkileri konulu toplantıda konuştu.LASCHET, NATO üyesi olan Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk rolünü sürdürmesini istediklerini belirtti. İki ülke liderinin de seçim sonrası Erdoğan'ı tebrik ettiğini hatırlatan Laschet, arabuluculukta Türkiye'nin kilit rol oynadığını aktardı. Laschet, tahıl anlaşması konusunda Erdoğan'ın katkısını da hatırlattı ve bu yöndeki çabalarını sürdürmesi için Erdoğan'ın cesaretlendirilmesi gerektiğini söyledi.