Kundaklamaya duyarsız kaldılar

Almanya'nınHanau kentinde yaşayan Yıldırım ailesi, 16 Nisan gününden bu yana korku dolu günler yaşıyor. Üç çocuk annesi Gülhan Yıldırım (42), "16 Nisan'da gece saat 02.30'da evimizin önünde duran otomobilimiz kundaklandı. Aynı otomobili 20 Mayıs günü yeniden kundakladılar. İki kundaklamaya da kriminal daireden polislerin gelip detaylı araştırma yapılacağı söylendi, ancak gelen olmadı" dedi.EVLERİNİN hemzemin geçidin bitişiğinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hemzemin geçidi gören güvenlik kamerası var. O kamera bizim evi de görüyor. Kameranın kayıt yapmadığı söylendi. Kayıt yapmıyorsa kamerayı takip eden biri olmalı. Kundaklamanın olduğu gün şüpheli durum sezip sezmediği görevliye sorulabilirdi. Bir gün eve geldiğimde ise kapılarımı açık buldum. Korkuyoruz" diye konuştu.UYUYAMAZ hale geldiklerini söyleyen Yıldırım, "Polis veya itfaiye sireni duyunca irkiliyorum. İkinci kez evimizin önünde arabamızı yakanlar, bizi de yakar korkusuyla yaşıyoruz. Daha önce komşularımın da başına benzer şeyler gelmesi korkularımızı artırdı. Polis, avukatımıza olayda ırkçı motif görmediğini ifade etmiş. Düşmanımız olabileceğini söylemiş. Öyle de olsa failin bulunması gerekiyor" dedi. HANAU