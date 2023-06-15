Gelecekten endişeliyiz

Almanya'da Forsa adlı araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasında, ırkçı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) yüzde 19 oranında oy çıktı. Bu oranla AfD, yüzde 29 oya sahip Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) ardında yer aldı. SPD yüzde 18, Yeşiller yüzde 14, FDP ise yüzde 7 oy oranına sahip olurken, Sol Parti'nin oy oranı yüzde 4'te kaldı. Insa'ya göre ise AfD'nin oy oranı yüzde 19.5.AFD'NİN anket sonuçlarını değerlendiren Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş, sonucun endişe verici olduğunu söyledi. Kuş, "AfD gibi ırkçı partinin oy oranını yükseltmesi, gelecek adına endişe verici. Merkez partiler de zaman zaman söylemlerinde AfD ile yarışır hale geldi. Bu büyük yanlış. Merkez partiler mutlaka Almanya'nın göçmen ülkesi olduğunu kabul etmeli" dedi.HÜKÜMET ortağı partilerin bir an önce çifte vatandaşlığa imkân sunan vatandaşlık yasasında değişikliği gerçekleştirmesi gereğine vurgu yapan Kuş, "Giderek artan yabancı düşmanlığı en çok Almanya'ya zarar verecek. Geçmişte ırkçılıktan dolayı utanç duyulacak acılar yaşandı. Artık bu ülkenin bir parçası olduğumuz gerçeği herkes tarafından kabul edilmeli, Alman toplumuna böyle anlatılmalı" diye konuştu.