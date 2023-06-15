Örnek okula yakışmadı

Almanya'nın Chemnitz kentindeki bir ortaokulda, öğrencilerin çektiği ve okulun internet sitesinde bir ay boyunca yer alan fotoğraf, büyük tepki topladı. Grup fotoğrafındaki öğrencilerden birinin Hitler selamı verdiği, bir yerel gazetenin haberi sonrası anlaşıldı. Skandalın patlak vermesinden sonra okul yönetimi fotoğrafı fark etmedikleri yönünde savunmada bulundu.Okulun açıklamasında, fotoğrafa daha yakından bakmayı düşünemedikleri ifade edildi ve özür dilendi. Kısa süre önce Brandenburg Eyaleti'ndeki okullarda öğrenciler arasında Hitler hayranlığının arttığı ortaya çıkmıştı. Öğrencilerden bazılarının sınıflarda aşırı sağcı müzik dinlediği, duvara gamalı haç çizdiği, sloganlar yazdığı ve hitler selamı verdiği tespit edilmişti.