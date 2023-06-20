Teröristin babası yine tehdit etti

Tarihler19 Şubat 2020 gününü gösterdiğinde Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı Tobias Rathjen, 4'ü Türk 9 genci katletti. Daha sonra annesini öldürüp intihar eden terörist, evdeki babasına dokunmadı. O ırkçının babası Hans Gerd Rathjen, kurban ailelerini taciz, çocukları tehdit etti, hakaretler savurdu.Rathjen, kurbanlardan Ferhat Unvar'ın annesi Serpil Unvar'ın evinin önünde köpeği ile dolaşıp, tehditler savurmaya başladı. Şikâyet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Karara aldırış etmeyip altı kez ihlal yapan Rathjen, verilen para cezasını da ödemeyince 70 gün hapis yattı.Hapis cezası da teröristin babasını durdurmadı. Rathjen, Serpil Unvar'a mektuplar yazarak ülkeyi terk etmesini istedi. Mektupta, "Göçmen olarak Alman halkının ülkesini hemen terk edin ve geldiğiniz yere gidin" ifadeleri yer aldı. Diğer mektupta, "Gruplaşmanız, kamu düzeni ve Alman halkı için büyük tehlike" yazdı.Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky de terörist Rathjen'in babası hakkında nefreti körüklemekten şikâyette bulundu, babaya kreş ve okullar ile belediye binasına giriş yasağı koydu. Başkan Kaminsky, terörist babasının şehri terk etmesinin iyi olacağını da söyledi. Hans Gerd Rathjen hakkında 48 dava olduğu da belirtildi.