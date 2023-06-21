Irkçılığı uzun süre görmezden geldik

Federal Hükümet'in Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, Berlin'de 12 uzmandan oluşan Irkçılık Karşıtı Uzman Konseyi'ni tanıttı. Tanıtım toplantısında ülkede yaşanan ırkçılığa değinen Bakan, Almanya'da günde dokuz ırkçılık suçu işlendiğini söyledi.Radovan, uzun süre Almanya'da ırkçılığın görmezden gelindiğini, küçümsendiğini ve bastırıldığını ifade etti. Bakan Radovan, "Irkçı terör örgütü NSU'nun maskesinin düşürülmesi, Hanau ve Halle'deki saldırılar, konuyu siyasetin ve toplumun merkezine taşıdı. Irkçılığa karşı herkes mücadele etmeli" dedi.IRKÇI saldırılardan mağdur olanların yaşadıkları ile yalnız bırakıldığına da dikkat çeken Radovan, mücadeleyi artırmak için Irkçılık Karşıtı Uzman Konseyi'ni atadığını belirtti. Konseyde bilim, idare ve uygulamadan 12 temsilcinin olduğunu aktaran Bakan, mücadeleyi bir sonraki aşamaya taşımak istediğini söyledi.