AfD’lı kaymakam şoku

İslam ve göçmen karşıtlığı ile bilinen Almanya için Alternatif Partili (AfD) Robert Sesselmann, Thüringen Eyaleti'ne bağlı Sonneberg'de girdiği seçimi kazandı ve kaymakam oldu. AfD'nin kaymakam çıkarması ülkede büyük ses getirdi. Siyaset bilimciler, bir tabunun yıkıldığını, Doğu Almanya'da artık AfD'nin daha fazla başarı elde edebileceğini belirtti.AfD'nin yıllardır Doğu Almanya'nın pek çok bölgesinde kök saldığını ifade eden siyaset bilimciler, son kamuoyu yoklamalarında da dikkat çekti. AfD, Emnid adlı araştırma şirketinin anketine göre bu pazar günü seçim olsa oyların yüzde 20'sini alacak. Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 27, SPD yüzde 19, Yeşiller yüzde 15 ve FDP yüzde 7 oranında oy alacak.