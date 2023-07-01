Düşmanlık alarmı

İçişleri eski Bakanı Horst Seehofer'in 2020'de atadığı 9 kişilik 'Müslüman Düşmanlığı Bağımsız Uzman Grubu', ülkedeki Müslüman düşmanlığına ilişkin rapor hazırladı. Raporda, "Müslüman düşmanlığının, Alman halkının büyük bir bölümünde yaygın olduğu ve yıllardan beri yüksek seviyede kaldığı görülüyor. Her iki kişiden biri Müslüman düşmanı ifadeleri onaylıyor" ifadeleri yer aldı.Raporda, Müslümanların, bir yandan 'yabancı göçmenler' olarak algılandığı, diğer yandan sözde geri kalmış bir dinin mensupları olarak görüldüğü belirtildi. Bu algılardan dolayı Müslümanların iki kez olumsuz etkilendiği açıklandı. Uzmanlar, tedbirleri sıralarken, 'Müslüman düşmanlığıyla mücadele sorumlusu" atanmasını talep etti. Rapor, İslam Konferansı'nda ele alınacak. BERLİN