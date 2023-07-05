Ece’nin katilıne müebbet hapis

ULM kenti yakınlarındaki Illerkirchberg'de 5 Aralık 2022 günü okula giden Ece Sarıgül'ün (14) ölümü, arkadaşı Nerea M.'nin (13) yaralanması ile sonuçlanan saldırının davası Ulm Eyalet Mahkemesi'nde görüldü. Katil zanlısı Eritreli mülteci Michael Berihu O. (27), duruşma sonunda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.SANIĞIN, yabancılar dairesindeki çalışanları pasaport düzenlemeye zorlamak için bıçakla yola çıktığı, elindeki bıçağı gördükleri, intikamını alamayacağı düşüncesiyle kızları bıçakladığı aktarıldı. Pasaportsuz Eritre'ye gidemeyen ve bu sebeple evlenemeyeceğini düşünen Berihu O.'nun yetkilileri hayatını mahvetmekle suçladığı da belirtildi. ULM