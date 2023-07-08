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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Skandalları görmedi polisini savundu

Cemil ALBAY
Skandalları görmedi polisini savundu

Hanau terör saldırısında ortaya çıkan skandalları görmezden gelen İçişleri Bakanı, dün yine ‘Polis çok iyi iş çıkardı’ diyerek kurban ailelerinin büyük tepkisini aldı

Hanau'da 19 Şubat 2020 günü 4'ü Türk 9 gencin öldürülmesiyle sonuçlanan terör saldırısı sırasında Hessen Eyaleti'nin İçişleri Bakanı olan Peter Beuth, dün mecliste kurulan komisyona ifade verdi. Kurban ailelerini ziyarete gitmeyen, polisin bir dizi ihmalini görmezden gelen Beuth, dünkü ifadesinde, "Polis kesinlikle başarısız değildi. Hatalar olsa bile iyi iş çıkardı" dedi.




ÇOK HIZLI HAREKET ETMİŞ
IRKÇI Tobias Rathjen'in önceden ortaya çıkmadığını söyleyen Beuth, "Saldırı sırasında durdurulamazdı. Çok hızlı, çok planlı ve çok vicdansızca hareket etti. Maalesef özgür demokrasilerde bu tür saldırılara karşı mutlak bir güvenlik olmayacak" dedi. Beuth, polisin, saldırı sırasında kafa karıştırıcı ve karmaşık bir durumla karşılaştığını da söyledi.



AİLELER İFADEYE TEPKİLİ
BEUTH'UN bu ifadesi kurban ailelerinin tepkisine neden oldu. Aileler, "Saldırıdan önce katil, gizli servisi defalarca arayıp psikolojik rahatsızlığını ortaya koymuş. İlgisiz davranılmış ve silah ruhsatı verilmiş. Arena Cafe Bar'daki acil çıkış kapısı polisin isteğiyle kapalı tutulmuş, saldırıda kimse kaçamamış. Polise katilin araç plakası saat 22.10'da verilmiş ancak evine saat 03.00'te baskın düzenlendi. Saldırı sırasında emniyette 13 ırkçı polisin görev yaptığı tespit edildi. Bunlar skandallardan birkaçıydı. Ama polisin hiç hatası yokmuş gibi davranılıyor" dedi.
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Skandalları görmedi polisini savundu
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