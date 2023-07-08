Skandalları görmedi polisini savundu

Hanau'da19 Şubat 2020 günü 4'ü Türk 9 gencin öldürülmesiyle sonuçlanan terör saldırısı sırasında Hessen Eyaleti'nin İçişleri Bakanı olan Peter Beuth, dün mecliste kurulan komisyona ifade verdi. Kurban ailelerini ziyarete gitmeyen, polisin bir dizi ihmalini görmezden gelen Beuth, dünkü ifadesinde, "Polis kesinlikle başarısız değildi. Hatalar olsa bile iyi iş çıkardı" dedi.IRKÇI Tobias Rathjen'in önceden ortaya çıkmadığını söyleyen Beuth, "Saldırı sırasında durdurulamazdı. Çok hızlı, çok planlı ve çok vicdansızca hareket etti. Maalesef özgür demokrasilerde bu tür saldırılara karşı mutlak bir güvenlik olmayacak" dedi. Beuth, polisin, saldırı sırasında kafa karıştırıcı ve karmaşık bir durumla karşılaştığını da söyledi.BEUTH'UN bu ifadesi kurban ailelerinin tepkisine neden oldu. Aileler, "Saldırıdan önce katil, gizli servisi defalarca arayıp psikolojik rahatsızlığını ortaya koymuş. İlgisiz davranılmış ve silah ruhsatı verilmiş. Arena Cafe Bar'daki acil çıkış kapısı polisin isteğiyle kapalı tutulmuş, saldırıda kimse kaçamamış. Polise katilin araç plakası saat 22.10'da verilmiş ancak evine saat 03.00'te baskın düzenlendi. Saldırı sırasında emniyette 13 ırkçı polisin görev yaptığı tespit edildi. Bunlar skandallardan birkaçıydı. Ama polisin hiç hatası yokmuş gibi davranılıyor" dedi.