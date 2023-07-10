Süleymaniye Camisi’ne çirkin saldırı

Dormagenkasabasında bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Süleymaniye Camisi'ne kimliği tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi tarafından çirkin saldırı düzenlendi. DİTİB Süleymaniye Camisi önüne gelen saldırgan "Türkleri sevmiyorum" diyerek, araç lastiği yaktı.CAMİNİN Dernek Başkanı Muhammet Çelik, cemaatten bir kişinin olayı fark edince polisi aradığını ve olay yerine ekibin intikal ettiğini söyledi. Çelik, "2012 yılında da camimizin duvarlarına gamalı haç çizilmiş ve çirkin yazılar yazılmıştı. Bugün büyük üzüntü duyuyoruz. Şehrin bir parçasıyız. Belediye başkanımızla görüştüm kendileri de üzüntülerini dile getirdi.