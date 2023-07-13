Aşırı sıcak çok can alacak

İklim krizinin önemli sağlık etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Alman İklim Değişikliği ve Sağlık İttifakı Başkanı Dr. Martin Herrmann, ülkede sıcak hava dalgalarına hazırlıksız olduğunu, aşırı sıcakların 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olabileceğini söyledi. Herrmann, "Birkaç yıl içinde çok daha güçlü sıcak hava dalgası ile karşılaşacağız" dedi.Robert Koch Enstitüsü ise geçen yıl sıcağa bağlı 4500 ölüm yaşandığına dikkat çekti. Pazar günü ülkede sıcaklık 38 dereceyi bulmuştu. Öte yandan, Bavyera, Baden Württemberg ve Saarland eyaletlerinde önceki akşam fırtına ve yağmur nedeniyle, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, bodrum katlarını su bastı, ulaşım aksadı. Fırtına ülkenin batı kesimini de vurdu.