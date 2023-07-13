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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Aşırı sıcak çok can alacak

Fatih YILMAZ
Aşırı sıcak çok can alacak

Alman İklim Değişikliği ve Sağlık İttifakı, Almanya’nın aşırı sıcaklara hazır olmadığına ve bu nedenle ölü sayısında büyük artış yaşanacağına dikkat çekti

İklim krizinin önemli sağlık etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Alman İklim Değişikliği ve Sağlık İttifakı Başkanı Dr. Martin Herrmann, ülkede sıcak hava dalgalarına hazırlıksız olduğunu, aşırı sıcakların 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olabileceğini söyledi. Herrmann, "Birkaç yıl içinde çok daha güçlü sıcak hava dalgası ile karşılaşacağız" dedi.

BİR YILDA 4500 ÖLÜM
Robert Koch Enstitüsü ise geçen yıl sıcağa bağlı 4500 ölüm yaşandığına dikkat çekti. Pazar günü ülkede sıcaklık 38 dereceyi bulmuştu. Öte yandan, Bavyera, Baden Württemberg ve Saarland eyaletlerinde önceki akşam fırtına ve yağmur nedeniyle, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, bodrum katlarını su bastı, ulaşım aksadı. Fırtına ülkenin batı kesimini de vurdu.
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Aşırı sıcak çok can alacak
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