Haberler Avrupa Haberleri Başkanlığa çocuk ayarı
Giriş Tarihi: 15.7.2023

Başkanlığa çocuk ayarı

Başkanlığa çocuk ayarı

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için izne ayrılıyor. Onay iki ay boyunca mesaiyi yarıya düşürecek

Belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra koronavirüse yakalanan ve kendini bir odaya kapatıp yeni doğan çocuğuna sarılamayan Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay (402), babalık iznine çıkıyor. Onay, iki ay boyunca haftalık 60 olan çalışma saatini 32'ye düşürecek. Derya ve Belit Onay'ın üç ve beş yaşlarında iki çocuğu var. Onay ile birlikte Hannover Belediye Başkanı Steffen Krach de babalık izni kullanacak. Krach, Onay'dan farklı olarak iki ay boyunca hiç işe gitmeyecek ve bir, beş ve dokuz yaşlarında üç çocuğuna zaman ayıracak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkanlığa çocuk ayarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA