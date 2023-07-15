Başkanlığa çocuk ayarı

Belediye başkanı seçildikten kısa bir süre sonra koronavirüse yakalanan ve kendini bir odaya kapatıp yeni doğan çocuğuna sarılamayan Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay (402), babalık iznine çıkıyor. Onay, iki ay boyunca haftalık 60 olan çalışma saatini 32'ye düşürecek. Derya ve Belit Onay'ın üç ve beş yaşlarında iki çocuğu var. Onay ile birlikte Hannover Belediye Başkanı Steffen Krach de babalık izni kullanacak. Krach, Onay'dan farklı olarak iki ay boyunca hiç işe gitmeyecek ve bir, beş ve dokuz yaşlarında üç çocuğuna zaman ayıracak.