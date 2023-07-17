FETÖ bulunduğu her yerde tehdit

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirdiği darbe girişiminin 7. yılında dış temsilciliklerimizde gerçekleşen programlarda şehitler anıldı, örgütün gerçek yüzü anlatıldı. Demokrasi kahramanlarının kalkışmaya direnişinin fotoğraf sergileri ve video gösterimleri ile aktarıldığı programlarda, FETÖ'nün bulunduğu her ülke için tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.Türkiye'ninBerlin Büyükelçiliği ve Berlin Başkonsolosluğunca düzenlenen programda konuşan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, "Bu tehdidin bertaraf edilmesindeki en büyük pay, devletini ve demokratik kazanımlarını kaybetmemek için hayatını ortaya koyan Türk halkına ait. Şehitleri rahmetle anıyor, gazilerimizi yürekten selamlıyorum. Yurtdışında FETÖ'yle mücadele devam ediyor" dedi.Dışişlerinin en öncelikli gündem maddelerinden birisinin FETÖ'yle mücadele olduğunu söyleyen Şen, "Muhataplarımıza FETÖ'nün kendileri için de güvenlik tehdidi olduğunu belirtiyoruz. FETÖ'nün suç örgütü ve istihbarat gibi çalıştığını somut örneklerle muhataplarımıza anlatıyoruz. FETÖ'nün karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası platformlarda da artık anlaşılmaya başlandı. Örgütün küresel ağında gözle görülür bozulma mevcut" şeklinde konuştu. BERLİNKöln Başkonsolosu Turhan Kaya, "FETÖ yurtdışında yardım, eğitim, ticaret diyalog gibi kavramların arkasına saklanarak, dünyanın farklı bölgelerinde etkinliğini sürdürmeye çalışmakta. Bu tehdidin farkına varan birçok devlet, ülkesinde FETÖ'yle bağlantılı okulların faaliyetlerine son verdi. Alman devletinden beklentimiz, örgütün Almanya'daki yapılanmasını görmezden gelmemesi" diye konuştu.Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, "FETÖ, sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda mensup ve işbirlikçileriyle faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de tehdit oluşturmayı sürdürmektedir. Bu süreçte, dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumdan beklentimiz, FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya konması ve ortak değerlerimize tehdit oluşturan bu terör örgütüne karşı işbirliği yapmaktır" dedi.Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türk milletinin, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir cesaretle FETÖ'ye karşı büyük bir demokrasi zaferine imza attığını söyledi. Ünal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin iyi bilinmesi, iyi anlatılması ve FETÖ'nün ülkemiz ve tüm uluslararası toplum için arz ettiği sinsi tehdidin unutulmaması için hafızalarımızın diri tutulması gerekmektedir" dedi.TÜRKİYE'NİN Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, "15 Temmuz kalkışması, ülkemizin tarihindeki en kanlı terör saldırısıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kendi vatandaşlarına karşı sergiledikleri vahşet ve hıyanetin tarihimizde eşi benzeri yoktur. Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ mensuplarını İsviçre'deki Türk toplumu içinde barındırmamanızı rica ediyoruz" diye konuştu.TÜRKİYE'NİN Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, teröristlerin anayasal düzen ve parlamenter sistemi yıkarak bir cunta hükümeti kurmayı hedeflediklerini kaydetti. Ceyhun, FETÖ'nün bulunduğu ortamda kanser gibi yayılan zehirli bir yapı olduğuna işaret eti ve FETÖ ile mücadelede yorulmadan hakikatleri muhataplarına anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.