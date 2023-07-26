Sıla yolu’nda büyük acı

Kızı Yasemin, torunları Bedirhan ve Emirhan Baltacı ile birlikte Fransa'nın Provins kentinden Türkiye'de tatil yapmak için yola çıkan Yozgatlı Raviye Alan'a ilk müdahale restoranda yapıldı. Kalp, tansiyon ve nefes darlığı hastalığı bulunan yaşlı kadın ambulansla Velika Plana Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye götürülürken şuuru yerinde olan kadın, hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Yasemin Alan, "Ambulans biraz daha erken gelseydi, kurtarma ihtimalimiz olurdu. Ambulansta sağlık ekibi yoktu. Hastanede annemin hangi ilaçları kullandığını sordular. Hemen arabadan ilaçları almaya gittim. Hastaneye döndüğümde annemin ölüm haberini aldım. Dünyam o an başıma yıkıldı. Büyük bir ihmal sonucu oksijen verilmedi anneme. Yola çıkmadan beni arayıp, 'Kızım müjdemi isterim. Ben de sizinle geliyorum' demişti" dedi.YAŞLI kadının kızı Yasemin Alan (42), "Ambulans zaten geç geldi. Ambulansta sadece şoför yerine doktor, hemşire ve oksijen tüpü olsa, annem belki de şimdi hayatta olacaktı" diye konuştu. Acılı evlat, otopsi sonucuna göre kalp yetmezliği ve nefes darlığından dolayı hayatını kaybeden annesinin ölümünden hastane yetkililerini sorumlu tuttu. Alan, "Annem ambulansla hastaneye götürülürken benimle konuştu, şuuru açıktı" dedi.ANNESİNİN böylece kendisine son müjdesini verdiğini söyleyen Alan, "Tabii ana yüreği. Beni çocuklarımla yolda yalnız bırakmak istememişti. Kısmet olmadı. Yine tek başımıza onun cansız bedeniyle yolculuk yapmak zorundayız. Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktalaslı ve Hotel Moment'te bulunan SABAH muhabiri Mustafa Akbaba olmasaydı, cenazeyi hemen Türkiye'ye götüremezdik. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.