Sıla yolu’nda hayata dokunuş

Olay, Trabzonlu Dülger ailesinin SABAH'ın Sıla Yolu Tesisleri'nin yakınından geçtiği sırada meydana geldi. Hanau kentinde yaşayan kız kardeşi Bahar Kaygusuz'un aracında bulunan Meral Dülger (48), bir anda fenalaştı. Ablasının durumunu fark eden Bahar Kaygusuz, öndeki aracı kullanan eniştesi Erol Dülger'e (48) haber verdi. Hemen SABAH Tesisleri'ne giren otomobilden inen kadın yere yığıldı.Eşinin başını yere çarpmasını son anda önleyen Erol Dülger, çevredekilerden yardım istedi. Başına su dökülen kadının imdadına Hotel Moment'in sahibi Zlatko Mikoliç ile SABAH Muhabiri Mustafa Akbaba yetişti. Akbaba ve Mikoliç, hasta kadını ambulansın gelmesini beklemeden hızlı bir şekilde Velika Plana'daki polikliniğe götürdü. İlk kontrolde kadının kalbinin durma noktasına geldiği belirlendi.Kadının nefes borusunun tıkanmasından dolayı nefes alamadığını gören doktorların hızlı müdahalesi, kadının hayatını kurtardı. Kadın daha sonra hemen Palanka Hastanesi'ne sevk edildi. Erol Dülger, "Eşim bir yıl önce mide ameliyatı olduktan sonra bazı yiyeceklere karşı alerjisi ortaya çıktı. Bir benzin istasyonunda yediği yemekten sonra eşimin başta boğazı olmak üzere vücudu aşırı derecede şişmeye başladı" dedi.DÜLGER, "Eşim çok büyük tehlike atlattı. Allah SABAH muhabirinden bin kere razı olsun. Siz olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Eşim, Mustafa Akbaba'nın hızlı müdahalesi sayesinde belki de dakikalar kala ölümden döndü" diye konuştu. Kızı Selin, baldızı Bahar ve çocukları Sura ve Sefa Kaygusuz ile yola devam eden Dülger, "İlk işim eşimi Türkiye'de tüm testlerden geçirmek olacak" dedi.