Skandal sarılmaya jet soruşturma

Ülkenin doğusunda bulunan Gera'daki skandal, "Özgür Saksonya" ve "Özgür Thüringen" isimli partilerin yürüyüşünde patlak verdi. Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen partilerin yürüyüşünde Yeşiller Genel Başkanı Ricarda Lang kılığındaki bir kadın ile polisin kucaklaştığı video büyük tartışmalara neden oldu.Yürüyüşteırkçı kadınla polisin birbirini görmesiyle birbirlerine doğru hareket ederek sarıldıkları anın videosuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Thüringen İçişleri Bakanı Georg Meier, "Tarafsızlık ilkesinin ihlali nedeniyle disiplin soruşturması açılması gündemde" dedi. Sosyal medyada polise, "Irkçılarla kucaklaşmak da polisin görevi mi?" diye soruldu.