İflasların önü alınamıyor

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre temmuz ayında kurumsal iflaslarda ciddi oranda artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında iflas başvuru oranı yaklaşık dörtte bir (yüzde 23.8) artış gösterdi. Daire, haziran ayında 13.9'luk artış yaşandığını duyurmuştu. İflas eden şirketlerin toplamda dört milyar euro borçlu olduğu belirtildi.EN çok iflasın nakliye ve depolama sektöründe gerçekleştiği, onu geçici istihdam bürolarının izlediği aktarıldı. En az iflasın ise enerji tedarik sektöründe yaşandığına işaret edildi. Uzmanlar, son yıllarda, devlet yardımı ve iflas başvurusunda bulunma zorunluluğunun kısmen askıya alınmasının da iflasların önüne geçemediğine dikkat çekti.