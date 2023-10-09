Koalisyona seçim sinyali

Almanya'nın Hessen ve Bavyera eyaletleri dün sandık başına gitti. Eyalet parlamentolarının belirleneceği seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Hessen'de CDU oylarını artırarak yüzde 34.5 ile birinci parti çıktı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in başbakan adayı olarak seçime girdiği SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 15.5'ini alabildi. Eyalette ırkçı AfD'nin oyu yüzde 17, FDP'nin yüzde 5 olurken Sol Parti meclis dışı kaldı. Bavyera'da ise iktidarı Hür Seçmenler ile elinde bulunduran CSU, seçmenden yine yüzde 36.5 oranında oy aldı. Eyalette diğer partilerin oy dağılımı şöyle gerçekleşti: Hür Seçmenler yüzde 14, Yeşiller yüzde 15.5, SPD yüzde 8.5, AfD yüzde 16. FDP ve Sol Parti meclise giremedi. FRANKFURT