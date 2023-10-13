Apar topar göç paketi hazırladılar

Siyasetinson günlerdeki değişmez gündemi olan düzensiz göç, bu kez yeni göç paketi olarak karşımıza çıktı. Alman Hükümeti'ni oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SDP), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yasa tasarısı hazırladı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in yasal düzenlemelere ilişkin tasarısı, sınır dışı edilmeyi kolaylaştıracak.ANA muhalefet partisi CDU'nun Genel Başkanı Friedrich Merz tarafından daha önce gündeme getirilen ve haklarında sınır dışı kararı verilen, ancak gönderilemeyen sığınmacılar için prosedür tasarıyla basitleştirilecek. Sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutma süresi de 10 günden 28 güne çıkarılacak. Daha önce evraklar bu süre içerisinde tamamlanamıyor, sınır dışı gerçekleştirilemiyordu.Sığınmacılarınkimliklerini belirlemek ve ülkeyi terk etmesi gerekenlerin yakalanması için verilen yetki genişletilecek. Ülkede kalma şansı yüksek olanların ise çalışma hayatına katılması hızlandırılacak. İltica başvurusu yapıp sığınmacı ilk kabul yurduna alınanların 9 yerine 6 ay sonra çalışabilmesinin önü açılacak. Sığınmacılardan sorumlu yerel dairelere 'çalışma izni' verme yetkisi verilecek. Mustafa AKBABA - Fatih YILMAZKararı uygulama sıkıntısı yaşanıyor