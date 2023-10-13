TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın: 2023 Zonguldak TTK işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TTK işçi alımı kura sonuçları sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu'nda düzenlenecek 1500 kişilik alım için araştırmalar başladı. Kuranın ardından adaylar sağlık kontrolünden ve arşiv araştırmasından geçecek. Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK kura listesi ve tarihleri adaylar tarafından yakın mercek altına alındı. Peki, 2023 TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, canlı mı? İşte, detaylar…
TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 25-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde gerçekleşecek. Kura çekimi henüz gerçekleşmedi. İşte, TTK kura listesi 2023:
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Zonguldak TTK 1500 işçi alımı kurası: 13 Ekim 14.00 (Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor Salonu)
Zonguldak İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların isim listesi için TIKLAYINIZ.
Bartın TTK 400 işçi alımı kurası: 20 Ekim 14.00 (Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu)
Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.
Karabük TTK 100 işçi alımı kurası: 20 Ekim 16.00 (Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu)
Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ.
Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Elektronik kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır.
İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını alamayan, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine YEDEK listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağrılıp hastaneye sevk edileceklerdir.