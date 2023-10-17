Almanya’dan sınır dışı tehdidi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal olanakları kullanacağız" dedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, ülkedeki Yahudilerin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirtti ve Hamas destekçilerine karşı kararlı adımlar atılacağını dile getirdi. Faeser, antisemitizme, İsrail karşıtı söylemlere ve şiddete karşı sıfır tolerans gösterileceğini söyledi.SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise "Almanya sokaklarında Hamas'ı kutlayan biri Alman vatandaşlığına sahip değilse, ülkeden sınır dışı edilmelidir" diye konuştu. Klingbeil, "Vatandaşlık yasasında reform sürecindeyiz. Vatandaşlığa kabul, ülkemize karşı en güçlü bağlılıktır. Bizim değerlerimizi paylaşmayan, antisemitizmi ve terörü destekleyen herkese Alman pasaportu verilmeyecektir" dedi.Ülkedeki Müslüman derneklerden net bir tutum sergilemelerini de talep eden Klingbeil, "Hamas'ın barbarca terörünü kınamak toplumumuzda demokratik bir uzlaşı olmalıdır. Almanya'daki tüm Müslüman derneklerden de bunu bekliyorum. Bunu yaparak duyarlı olanlara ses vermiş olurlar" diye konuştu. Klingbeil sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörist olan Filistinliler değil, Hamas'tır".milletvekili Mehmet Yıldız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı ve "İsrail Gazze'ye yönelik yaptığı bombalamayı durdurmalıdır" dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye binlerce bomba attığını belirten Yıldız, bombalamanın meşru müdafaayla alakası olmadığını anlattı.BERLİN'DE İsrail hükümetinin Gazze saldırılarını eleştiren Iris Hefets (56) isimli İsrailli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, "Gazze'deki soykırımı durdurun" pankartı taşıyan kadından tek kişilik eylemini sonlandırmasını istedi. Kadının buna yanaşmaması üzerine gözaltı süreci başlatıldı. Fatih YILMAZ