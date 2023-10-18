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Giriş Tarihi: 18.10.2023

Adaletsızlık acıyı katladı

Fatih YILMAZ
Adaletsızlık acıyı katladı

Karlsruhe’de 27 yıl önce meydana gelen kundaklamada anne ve babasını yitiren Kenan Yılmaz, adaletsizliğe isyan etti, “Hukukun çiğnenmesi acımızı artırdı” dedi

TÖRENLE ANILDILAR
Tarihler 16 Ekim 1996 gününü gösterdiğinde Karlsruhe kentinde Türklerin de oturduğu bina Neo-Naziler tarafından ateşe verildi. Binada yaşayan Samsunlu Alaaddin (52) ile Fethiye Yılmaz (50) çifti ile Bolulu Hüseyin Evcim (52) kundaklamada yaşamlarını yitirdi. Olayın üzerinden geçen 27 yıl sonra kurbanlar, Karlsruhe'de düzenlenen törenle anıldı.

TARİHTE KARA GÜN
KUNDAKLAMADA anne ve babasını yitiren Kenan Yılmaz, "Acı 27 yıldır dinmedi. Suçluların bulunması belki tesellimiz olabilirdi, ancak bunca zamana rağmen failler bulunamadı, hukuk zehirlendi. Hukukun çiğnenmesi, adaletin tecelli etmemiş olması acılarımızı daha da artırdı" dedi. Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ise, "16 Ekim tarihe kara gün olarak geçti" dedi.
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Adaletsızlık acıyı katladı
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