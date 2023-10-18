Adaletsızlık acıyı katladı

Tarihler16 Ekim 1996 gününü gösterdiğinde Karlsruhe kentinde Türklerin de oturduğu bina Neo-Naziler tarafından ateşe verildi. Binada yaşayan Samsunlu Alaaddin (52) ile Fethiye Yılmaz (50) çifti ile Bolulu Hüseyin Evcim (52) kundaklamada yaşamlarını yitirdi. Olayın üzerinden geçen 27 yıl sonra kurbanlar, Karlsruhe'de düzenlenen törenle anıldı.KUNDAKLAMADA anne ve babasını yitiren Kenan Yılmaz, "Acı 27 yıldır dinmedi. Suçluların bulunması belki tesellimiz olabilirdi, ancak bunca zamana rağmen failler bulunamadı, hukuk zehirlendi. Hukukun çiğnenmesi, adaletin tecelli etmemiş olması acılarımızı daha da artırdı" dedi. Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin ise, "16 Ekim tarihe kara gün olarak geçti" dedi.