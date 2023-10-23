Kölnlü dostlar Anıtkabir yolcusu

Köln Türk-Alman Dostluk Derneği, Türk Sosyal Demokratlar Köln Derneği ve Türkçe Eğitim Enstitüsü, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün doğdu Selanik'ten Anıtkabir'e kadar bisiklet turu düzenledi. Çoğunluğu 65 yaşın üzeri 10 kişilik ekip, 29 Ekim'de Anıtkabir'e ulaşmayı planlıyor. Tur hakkında bilgi veren Tayfun Keltek, "Fikir altı ay önce bir arkadaştan geldi. Aramıza Alman dostlarımızı da alıp Selanik ve Gümülcine Başkonsoloslarımızı ziyaret ettik, Atatürk'ün doğduğu evden yola çıktık. 1200 kilometrelik yolculuğu 29 Ekim günü Anıtkabir'de noktalayacağız" dedi.