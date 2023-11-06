Meydanlardan Gazze haykırışı

Siyasilerin sindirme politikası ve tehdit mesajlarına rağmen cumartesi günü meydanlarda İsrail'in Gazze'deki terörünü kınayan güçlü ses çıktı. Düsseldorf'ta 17 bin kişi yoğun yağmura rağmen Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirdi.EllerindeFilistin bayraklarını taşıyan göstericiler; Gazze'ye özgürlük, Filistin'e Özgürlük" sloganları attı. "Gazze'deki soykırımı durdurun", "İşgalci teröre son verin", "Her dakika çocuklar ölüyor. Çocuk katliamını durdurun" diye haykırdı, ölen çocuk ve bebeklerin fotoğraflarını taşıdı.Berlin'deİsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla binlerce kişi Alexander Meydanı'nda toplanıp, Potsdamer Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" diye sloganlar attı. Essen kentinde ise üç bin kişi, İsrail'i kınadı.Amsterdam'daise Gazze'deki çocukların katledilmeleri canlandırıldı. Ellerin, kan rengi kırmızıya boyandığı gösteride, poşetler içerisindeki temsili insan kemikleri taşınması dikkat çekti.