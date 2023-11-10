Bahçeye düşen taşın değeri 400 bin Euro

Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan ve evinin bahçesine 25 Nisan günü 3.7 kilo ağırlığında meteor taşı düşen Mahmut Şahin (47), "Bilirkişiler o taşın değerinin 400 bin euro olduğunu açıkladı. Göktaşımın özel bir kişinin kasasında kaybolmasını istemiyorum. Herkes bunu görebilmeli" dedi.Hamburg'daki bir müzeyle görüşme içerisinde olduğunu söyleyen Şahin, "250 bin euro vermeye hazır olduklarını söylediler. Bu taş artık Schlesswig Hollstein'in tarihi parçası ve değeri" dedi. Şahin, uzmanlarca 4.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen göktaşının, değerli taş ve minerallerin bulunduğu bir fuarda sergilendiğini de belirtti.