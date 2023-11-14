Almanya ekonomik krizi atlatamıyor

Koronavirüs salgını ve ardından savaşın getirdiği ekonomik kriz, Almanya'daki dev şirketleri bir bir iflasa sürüklüyor. Köklü şirketler, ya iflas bildiriyor ya da küçülmeye gidiyor. 40 yıldır ülke çapında 250 mağazasıyla gıda dışında indirimli ürünler satan Kodi, büyük krizi aşmaya çalışıyor. 2500 çalışanı olan Kodi, mağazalarının çoğunu kapatmaya hazırlanırken, yatırımcı arıyor.Almanya'da 1964'den beri faaliyet gösteren ve ülkenin moda devi olarak tanınan Peter Hahn, iflasını açıkladı. Pandemi ve yüksek enflasyon etkisiyle şirketin finansal olarak yürütülemeyecek duruma geldiği, Avrupa çapında bin çalışanının işsizlikle karşı karşıya olduğu belirtildi. Almanya'da 17 şubesi bulunan Peter Hahn'ı insanların pandemide online satışa yönelmelerinin de etkilediği dile getirildi.Kriz yaşayan pek çok firma gibi kahve satışı gerçekleştiren Tchibo da küçülerek toparlanmaya çalışıyor. 25 yıldır seyahat satışı da gerçekleştiren şirket, artık kahve satışına odaklanma kararı aldı. Geçen yıl 167 milyon euro zarar eden şirketin bu kararından sonra 300 çalışanın işinden olması bekleniyor. Şirktin giyim, mücevher ve diğer ürün yelpazeleri de artık kar getirmiyor.HANSBöckler Vakfı'nın araştırmasına göre, 2010'dan beri yoksul sayısı kayda değer artış gösterdi. Yoksulluk sınırının altında gelirle yaşayan insanların yüzde 17'si yeni kıyafet alamaz hale geldi. Kışa yeni ayakkabı alamadan giren yoksul sayısı küçümsenmeyecek kadar arttı. Öte yandan evlerini mali imkânsızlıktan dolayı yeterince ısıtamayanların sayısı da yükseldi.ALMANYA'DAbankaların araştırması ise halkta mali durum karamsarlığının arttığını gösterdi. Rapora göre, tasarruf hesaplarındaki birikimi azalanlar karamsarlığa kapılıyor. Durum insanların ruh sağlığını bozuyor. Mali durumlarının iki yıl içinde düzeleceğine inananların oranı yüzde 33'ü geçmiyor. İnsanlar, marka ürünlerden çok ucuz ürünlere yöneliyor, daha az restorana ve tatile giderek tasarruf etmeye çalışıyor.