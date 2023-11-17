Vatandaşlığa İsrail ayarı

İsrail'in attığı her adımı koşulsuz şartsız destekleyen Almanya, ülke vatandaşlığına geçiş ile vatandaşlıktan atılmanın kriterini İsrail'e bağlamak için harekete geçti. Ana muhalefet partisi CDU/CSU yasal değişiklik için tasarı hazırladı. Federal Meclis'e sunulan tasarıda vatandaşlığa alınma kriteri, "İsrail'in var olma hakkını kabul etmek" oldu.BİRLİK Partileri'nin sunduğu tasarıda, vatandaşlık yasasına "İsrail Devleti'nin var olma hakkını kabul eder ve İsrail Devleti'nin varlığına karşı herhangi bir girişimde bulunmayacağını beyan eder" ifadesinin eklenmesi istendi. Kabul için bu madde belirlenirken, antisemitik bir suç işlenmesi vatandaşlığın alınması ve sınır dışı edilmesine yeterli sayıldı.TASARIDA ayrıca, yasaklanan "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı kast edilerek, İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması çağrısında bulunmanın veya herhangi bir kasıtlı antisemit eyleme katılmanın en az bir yıl hapis cezası ile cezalandırılması öngörüldü. Öte yandan Yahudi karşıtı mültecilerin haklarının elinden alınması da talep edildi.BİRLİK Partileri bu tasarıyı sunarken, Alman Hükümeti'nin büyük ortağı SPD'nin Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, "Yahudi karşıtlarına Alman pasaportu verilmeyecek. Yeni vatandaşlık yasasında bunu çeşitli düzeylerde güvence altına alıyoruz" açıklaması yaptı. Wiese, antisemitlerin Alman pasaportlarını geriye dönük olarak kaybetmelerini sağlamak istediklerini de ifade etti.